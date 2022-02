O. Łukasz Wiśniewski OP nowym prowincjałem dominikanów  

Ojciec Łukasz Wiśniewski urodził się w 1984 roku w Pasłęku. Do zakonu dominikanów wstąpił w 2003 roku.

Pierwsze śluby złożył na ręce ówczesnego generała o. Carlosa A. Aspiroza Costy na zakończenie Kapituły Generalnej w Krakowie w 2004 roku. W czasie formacji przez rok mieszkał w Dublinie, gdzie studiował z braćmi z Prowincji Irlandii. Profesję uroczystą złożył w 2009 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku z rąk śp. kard. Franciszka Macharskiego.

Po święceniach przez dwa lata mieszkał w Poznaniu, gdzie pracował w Wydawnictwie "W drodze" i był duszpasterzem akademickim. W latach 2013-2019 kontynuował studia z teologii dogmatycznej we Fryburgu (Szwajcaria). Był asystentem prof. Benoît-Dominique’a de la Soujeole OP. Pod jego kierunkiem napisał i obronił dysertację doktorską, zatytułowaną "Eklezjalny instynkt wiary (Lumen gentium 12, Dei verbum 8)". Ukazała się rok później po francusku w wydawnictwie Cerf.

Od 2020 roku mieszka w Krakowie, gdzie przez kilka miesięcy był submagistrem (wychowawcą) braci studentów. 3 maja 2021 roku został wybrany przeorem klasztoru krakowskiego.

Wykłada teologię dogmatyczną (eklezjologia, eschatologia) w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Prowadzi też wykłady w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Publikował w miesięczniku "W drodze" oraz głosił komentarze do niedzielnych czytań dla portalu dominikanie.pl Posługuje się czterema językami obcymi.

W homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej kapitułę o. Łukasz Wiśniewski przypomniał postać założyciela Polskiej Prowincji Dominikanów św. Jacka Odrowąża. Jak mówił, z jednej strony konieczna była dla niego reewangelizacja Polski, "praca u podstaw, której towarzyszy świadomość, że przekaz wiary dokonuje się przez cierpliwe, codzienne, nie błyskotliwe, ale oddane i ofiarne spotkanie z drugą osobą, która poszukuje prawdy o Bogu - nawet często nie wyrażając tego wprost i nie będąc tego świadoma".

Dodał, że z drugiej strony odwaga św. Jacka i skala projektu, którego się podjął, "zaprasza nas dziś do szerokiego i odważnego myślenia oraz pokazuje, że nie ma żadnych ograniczeń, które moglibyśmy postawić głoszeniu Ewangelii".

Poprzednia kapituła ogłosiła rok 2021 w zakonie jako rok ubóstwa. O. Wiśniewski zauważył, że dominikanie przeżyli go w sposób, którego nikt z nich nie zaplanował. - Jako spotkanie z ubóstwem w tym wszystkich, co dotychczas wydawało się naszym bogactwem i dumą - mówił.- Może zatem z Bożego natchnienia rok 2022, zaplanowany jako rok kaznodziejstwa, ma być odpowiedzią na to, co przeżyliśmy i przeżywamy. Bo czy najwłaściwszą odpowiedzią na kryzys, w którym jesteśmy, nie jest powrót do tego, kim jesteśmy? - zapytywał.

Generał Zakonu Kaznodziejskiego o. Gerard Timoner zatwierdził wybór o. Łukasza Wiśniewskiego. Kapituła prowincjalna będzie obradować do 19 lutego.