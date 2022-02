Główna strona o synodzie w Polsce - synod.org.pl - coraz bogatsza  

Podstawowe informacje o trwającym w Kościele synodzie o synodalności oraz stale aktualizowane dane o przebiegu tego wydarzenia w Polsce zawiera serwis synod.org.pl. Strona ta powstała, aby służyć koordynacji procesu synodalnego i działa pod patronatem Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.

Serwis zawiera bardzo praktyczne informacje i wskazówki, dzięki którym można dowiedzieć się zarówno tego, jakie są cele zwołanego przez Franciszka Synodu, ale też jak uczestniczyć w tym wydarzeniu czy jak pomóc w jego organizacji.

Strona rejestruje też przebieg prac synodalnych w polskich parafiach, umożliwia wymianę poglądów on-line i prezentuje materiały video dotyczące dyskusji odbywających się w ramach synodu. Na stronie można znaleźć m.in. wzory broszur, ulotek, plakatów a także dokumenty i prezentacje oraz stale aktualizowaną bazę homilii i wywiadów na temat synodu.

Jeden działów serwisu - Forum - został pomyślany jako miejsce wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy tymi, którzy przymierzają się do organizacji synodu w swoich parafiach/wspólnotach; tymi, którzy mają już doświadczenie w organizacji synodu w swoim Kościele a także pomiędzy uczestnikami spotkań, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Do połowy maja trwają konsultacje synodalne na poziomie poszczególnych diecezji. W każdej z nich powołany został koordynator procesu synodalnego oraz, zazwyczaj, wspomagający go sekretariat. Zadaniem tak ukształtowanych zespołów ma być przeprowadzenie szerokiego spektrum konsultacji na poziomie diecezji – w poszczególnych parafiach, dekanatach oraz w różnych grupach profilowanych (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty).

W związku z tym osoby, które chciałyby włączyć się w proces synodalny, powinny w pierwszym rzędzie zwrócić się do proboszczów swoich parafii, lub też bezpośrednio do koordynatorów diecezjalnych. Serwis zawiera kontakty do poszczególnych koordynatorów.

Na osobnej, na bieżąco aktualizowanej stronie serwisu prezentowane są wydarzenia związane z etapem diecezjalnym synodu.

Autor serwisu synod.org.pl Rafał Dziedzic przyznał w rozmowie z KAI, że nie od razu zrozumiał ideę synodu, ale dzięki lekturze kolejnych dokumentów watykańskich stał się wręcz jego entuzjastą. “Synod jest czymś wspaniałym, potrzebnym i stanowi piękne narzędzie na obecny czas” - ocenia autor strony.

“Synod jest unikatową szansą na rzeczywiście ogólnopolską współpracę katolików, bo jedna parafia czy diecezja może wzorować się na drugiej. Możemy się nawzajem uczyć, słuchać, inspirować” - podkreśla Dziedzic dodając, że taki cel ma spełniać także synodalny serwis.

Serwis służy temu, by wyjaśniając odbiorcy ideę synodu oraz przekazując szereg praktycznych wskazówek zachęcić jak największa liczbę osób do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

“Widzę trzy postawy wobec synodu: nic nie robić i przeczekać, zrobić coś i udawać, że się ‘robi’ oraz postawę pełnego zaangażowania w to wydarzenie” - mówi Rafał Dziedzic. Dodaje, że ta trzecia grupa jest oczywiście najcenniejsza i trzeba ją wspierać, tym bardziej, że zmaga się z różnymi przeciwnościami.

“Ta strona ma pokazywać, że dużo się dzieje, że nie jesteś sam” - mówi autor serwisu zapowiadając kolejne materiały pokazujące aktywne działania synodalne. W okresie nadchodzącego Wielkiego Postu wydarzy się wiele synodalnych spotkań i rozmów - informuje Rafał Dziedzic. Zaprasza więc wszystkich, którzy chcą wziąć udział w synodzie on-line organizowanym przez mobilną wspólnotę Pogłębiarka. Zapisy dla uczestników pojawią się na początku lutego 2022 r.