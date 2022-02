Polscy skoczkowie nie wystąpią na igrzyskach w nowych butach  

Sandro Pertile z FIS powiedział w rozmowie ze sport.pl, że powodem niedopuszczenia innowacyjnego obuwia firmy Nagaba jest to, że pozwala ono na "poprawianie wysokości kroku w kombinezonie", co z kolei miałoby wpływać korzystnie na aerodynamikę skoczków. A tego typu udoskonalenia są niedozwolone.

Sport.pl dodaje, że frustrujące jest to, iż FIS miał już rozpocząć pracę nad katalogiem "małych udoskonaleń" sprzętowych. "Co ważne, wniosek o dodanie do niego butów używanych przez Polaków miał spotkać się z odmową, natomiast wnioski Niemców miały być przyjmowane nawet pomimo tego, że wspomniany katalog nie został jeszcze opublikowany" - podaje serwis.

Pierwsze zawody na olimpijskiej skoczni – w niedzielę 6 lutego.