„Już czas. Napiszmy historię razem”. Ekumeniczne spotkanie w Łodzi  

Pastor protestancki do katolików: „Przepraszamy za nazywanie was Wielkim Babilonem, Wielką Nierządnicą. Przepraszamy, że wywyższamy się. Przepraszamy, że odeszliśmy od was...”. Katolik do protestantów: „Przepraszamy, że nazywaliśmy was buntownikami, przepraszamy za brak miłości. Przepraszamy za to, że mieliśmy poczucie, że Was nie potrzebujemy”.

Takie szczere do bólu słowa padły w Łodzi na przełomowym trzydniowym spotkaniu liderów Kościoła, w którym uczestniczyło ponad pół tysiąca przywódców: duchownych i liderów różnych wyznań i denominacji chrześcijańskich (w tym kilku polskich biskupów z prymasem Polski na czele).

Połączyło ich pragnienie Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno!”

Od 10-12 lutego 2022 r. w wielkiej sali Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej popłynęło wiele łez. Zwłaszcza w piątek, który był dniem pokuty i szczerych świadectw osób, które opowiadały o swych zranieniach, przebaczeniu i dążeniu do budowania jedności.

Organizatorami spotkania „Już czas. Napiszmy historię razem” były archidiecezja łódzka, Krajowa Służba Komunii CHARIS Polska, i Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni.

„To jest straszny dramat Kościoła, jeśli to pytanie nie pada: skąd się biorą podziały i co z nimi możemy zrobić? Jeśli przyzwyczailiśmy się do podzielonego Kościoła, jesteśmy dramatycznym Kościołem. To jest przesłanie Pierwszego Listu do Koryntian” – powiedział na wstępie abp Grzegorz Ryś przypominając zgromadzonym słowa Jana Pawła II: „Pojednanie nie może być mniej głębokie niż rozłam”. Jego słowa w tym samym duchu skomentował protestant: Henryk Wieja, współtwórca Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Obaj zwracali się do siebie: „bracie”.

To „słowo klucz” do tego, co wydarzyło się na łódzkiej konferencji.

Głos zabrał również delegat Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – ks. Juan Usma Gomez oraz zaproszeni goście ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Szkocji, Francji, Belgii, Szwecji, Czech, Niemiec i Włoch.