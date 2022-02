Dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” zabrzmiał w Ekwadorze  

Dzwon został wprowadzony do świątyni przed rozpoczęciem Eucharystii. Na zakończenie ceremonii wstępnych uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć pierwszy raz dźwięk, który odtąd będzie przypominał na ekwadorskiej ziemi o potrzebie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.



Arcybiskup Guayaquil w homilii podkreślił, że decydowanie o życiu i śmierci jest wielką pokusą współczesnego człowieka: „To, drodzy bracia, jest wielka pokusa istot ludzkich: ogłosić się twórcami samych siebie i wszystkiego, co istnieje, i być zdolnymi do tworzenia własnych nowych 'złotych cielców', takich jak pieniądze, władza, sława, prawo, nauka, polityka; bogowie, którzy wierzą, że mają prawo decydować o tym, kto żyje i kto umiera” – powiedział metropolita Guayaquil.



Abp Cabrera dodał, że konieczne jest również „obudzenie naszych sumień, abyśmy przekonali się raz na zawsze, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, jak dowodzi nauka medyczna”.



„Absurdem jest targowanie się o to, do którego tygodnia dozwolona jest aborcja, wiedząc, że na jakimkolwiek etapie ciąży jest ona dokonywana, umiera człowiek” – ubolewał arcybiskup.



Abp Cabrera zaznaczył, że „ten dzwon będzie nam wciąż przypominał o głosie nienarodzonych, zwłaszcza wtedy, gdy próbujemy o nich zapomnieć, twierdząc, że są tylko zapłodnioną komórką jajową, zygotą, embrionem lub płodem bez myśli i bez życia”.





Fundacja ŻYCIU TAK i jej dzwony



Fundacja ŻYCIU TAK ma na swoim koncie już trzy dzwony „Głos Nienarodzonych”. Pierwszy z nich powstał jeszcze w 2020 r. i był odpowiedzią jej wiceprezesa Bogdana Romaniuka na informację o liczbie dzieci nienarodzonych zabijanych każdego roku.



Pierwszy dzwon Fundacji również został poświęcony przez papieża Franciszka; ma swoją bazę w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na Podkarpaciu, ale bierze udział w różnorodnych wydarzeniach pro-life w całej Polsce, m.in. w marszach za życiem.



W piątek 8 października 2021 r. w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbyła się uroczystość odlania (narodzin) dwóch kolejnych dzwonów „Głos Nienarodzonych”, tym razem dla Ekwadoru i Ukrainy. Zostały one poświęcone przez papieża Franciszka 27 października na Placu św. Piotra w Rzymie. Ukraina i Ekwador same zwróciły się do Fundacji z prośbą o sporządzanie dla nich dzwonów „Głos Nienarodzonych”. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru wystąpili do papieża z prośbą o ich poświęcenie.



„Bardzo cieszymy się jako Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP, że inicjatywa rozszerza się” – powiedział w ubiegłym roku Bogdan Romaniuk, nie kryjąc radości w rozmowie z Family News Service.



Fundacja ŻYCIU TAK ma siedzibę w Rzeszowie. Poprzez różnorodne inicjatywy i projekty aktywnie przypomina o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z najważniejszych inicjatyw są właśnie dzwony „Głos Nienarodzonych”.

Family News Service / ACI Prensa