Rosja planuje manewry wojskowe na Morzu Śródziemnym - poinformowała we wtorek agencja TASS. Agencja przekazała, że rosyjskie wojsko przerzuciło do swoich baz w Syrii bombowce TU-22M3 i zdolne do przenoszenia pocisków hiperdźwiękowych Kindżał myśliwce MIG-31K.