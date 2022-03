Białoruś modli się o pokój na Ukrainie  

W głównej świątyni diecezji grodzieńskiej zgromadzili się liczni wierni, aby w te trudne czasy skierować swoje serca ku Bogu, pełnemu miłości i miłosierdzia, w intencji uratowania pokoju i jedności pomiędzy narodami.

W homilii arcybiskup Kondrusiewicz podkreślił, że Kościół wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i do nawiązania dialogu w celu znalezienia pokojowego rozwiązania tego konfliktu. „Niech nasza solidarna modlitwa z cierpiącymi ukraińskimi braćmi i siostrami, wzywająca do wzajemnego przebaczenia i pojednania, przyczyni się do ustanowienia trwałego pokoju na Ukrainie i na świecie” – dodał hierarcha.

Po Mszy odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji wszyscy obecni prosili Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, żeby obudził sumienia odpowiedzialnych za bratobójczą wojnę, aby na naszej ziemi nigdy nie doszło do konfliktów zbrojnych, lecz zapanował pokój i wspólna zgoda.

Warto podkreślić, że z racji zagrożonego pokoju i panujących napięć we wszystkich świątyniach na Białorusi trwają modlitwy w intencji uratowania pokoju i jedności pomiędzy narodami, a zgromadzenia zakonne podejmują się całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu.