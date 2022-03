Caritas Polska przyjmie 2 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka  

Przyjmiemy do Polski 2 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka, głównie ze wschodu kraju. Pierwsze przyjadą w środę. Do Caritas Diecezji Opolskiej oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przybędzie 300 dzieci - 200 do Opola i 100 do Częstochowy - powiedział PAP we wtorek dyr. Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.