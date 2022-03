Mer Enerhodaru uspokaja w wideo  

Mer Enerhodaru na Ukrainie Dmytro Orłow opublikował w komunikatorze Telegram nagranie, w którym informuje o sytuacji w pobliskiej, zajętej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i mówi, że "nie ma ofiar cywilnych". Ukraiński Enerhoatom ostrzega, że wideo mogło zostać nagrane pod presją.

"Ofiar i rannych wśród nieuzbrojonych cywilów nie ma. Co się tyczy strzałów: do cywilów nie strzelano, a jeśli strzelano, to ze ślepej amunicji. Strzałów w dzielnice mieszkalne nie było" - mówi Orłow w nagraniu.