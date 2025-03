Grecja Zamieszki w centrum Aten

Dziennikarka sportowa Rula powiedziała PAP na demonstracji, że piątkowa manifestacja to oznaka frustracji. "Minęły dwa lata i rząd nadal nie daje odpowiedzi. Kto ma wiedzieć, co tam się stało, jeśli nie rząd, na który głosuje tyle ludzi? Ja na nich nie głosowałam" - dodała. Tragedię z 2023 r. nazwała "państwowym morderstwem, a nie wypadkiem". "Wiedzieli, że nic nie jest w dobrym stanie, w tym kraju wszystko jest zaniedbane" - oceniła.

Przedstawiciele rady rodziców jednej z ateńskich szkół podstawowych powiedzieli PAP, że w proteście udział wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele z tej placówki. "Jesteśmy tu, bo to była tragedia. Jesteśmy źli. To było morderstwo" - dodali.

Nastoletni Nikiforos w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że "ten dzień coś zmieni". "W tym wypadku zginęli ludzie w naszym wieku" - podkreślił chłopak, który przyszedł na akcję z kolegami ze szkoły.

Inna uczestniczka demonstracji Antygona zaznaczyła, że ludzie wyszli na ulice, bo "chcą sprawiedliwości". "Nadal boję się wsiąść do pociągu. Przez te dwa lata nic się nie zmieniło, nie poprawiono bezpieczeństwa, można zginąć" - powiedziała PAP.

"Chcemy, żeby władze przyznały się do błędu, żeby powiedziały, co tak naprawdę się wydarzyło" - dodała.

"Nie mam tlenu", "Nie mogę oddychać" - skandowali zebrani, wśród których było wielu studentów i uczniów.

Demonstracja w Atenach przebiegała pokojowo, lecz pod koniec akcji grupa osób z zakrytymi twarzami zaatakowała koktajlami Mołotowa i kamieniami oddział policji rozstawiony przed parlamentem. Policjanci zastosowali gaz łzawiący i usunęli napastników z placu przed parlamentem, ale zamieszki przeniosły się na okoliczne ulice. Gdy napastnicy rzucili koktajlami Mołotowa, kilkanaście osób zemdlało ze stresu.

Koktajlami Mołtowa zakapturzone osoby zaatakowały też policję w Salonikach. W Atenach ranny został fotoreporter.

Agencja prasowa AMNA podała, że poszkodowanych zostało pięć osób oraz że 20 osobom udzielono pomocy na miejscu. Według danych policji jeszcze przed manifestacją funkcjonariusze zatrzymali 43 osoby, a 41 aresztowali.

Jak oceniła w rozmowie z PAP dr Stella Ladi z Panteion University, demonstracje to wyraz solidarności z rodzinami ofiar, ale też sygnał społecznego niezadowolenia i zmęczenia. Zwróciła uwagę, że sytuację wykorzystują radykalne siły polityczne.

W drugą rocznicę katastrofy w kilkuset miastach i miejscowościach w Grecji i za granicą zorganizowano demonstracje solidarności z rodzinami ofiar tragedii. Ludzie są niezadowoleni z działań państwa w związku z katastrofą. Związki zawodowe wezwały do dobowego generalnego strajku pracowników sektora prywatnego i publicznego.

Premier Kyriakos Micotakis zaapelował w środę, by nie wykorzystywać żałoby w związku z rocznicą katastrofy do dzielenia społeczeństwa. Ostrzegł, że "niektórzy chcą przekształcić zbiorową żałobę w okazję do dalszych podziałów i wykorzystać ból ofiar do własnych politycznych celów". "Ci, którzy postrzegają piątek jako punkt zwrotny dla siłowego przewrotu, spotkają się z naszym sprzeciwem" - zapowiedział szef rządu i zaapelował o jedność.

Opozycja w czwartek zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla rządu. Wcześniej tego dnia opublikowano raport, z którego wynika, że błędy systemowe i przeoczenia doprowadziły dwa lata temu do największej w historii kraju katastrofy kolejowej. Zginęło w niej 57 osób.

Postępowanie sądowe w sprawie tragedii ma zakończyć się w tym roku.

Z Aten Natalia Dziurdzińska