Mieszkanka Chersonia: Rosjanie zaczęli gwałcić nasze kobiety  

"W ciągu dnia jest tutaj całkiem cicho, ale ludzie wychodzą z domów, aby szukać żywności i leków, ponieważ nasz mer wciąż nie ma możliwości dostarczenia ich tutaj, do Chersonia" - skomentowała Zorina.

“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that 17-year-old girl, it happened to her and then they killed her. So we are terrified and scared, but we are not going to give up.”



