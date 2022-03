President @Zourabichvili_S will address people on Rustaveli now right after President Zelenskys speech which just ended pic.twitter.com/ircLmjpJod

"Nie milczcie, wychodźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę, bo jeżeli Ukraina padnie, zginie cała Europa" - wezwał ukraiński prezydent.

Na wiecu poparcia dla Ukrainy zgromadziły się w piątek w Tbilisi tłumy Gruzinów.

A rally in support of Ukraine is taking place on Rustaveli Avenue, where thousands of people are listening to the speech of the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky.🇺🇦🇬🇪



