Ponad 66 tys. mężczyzn wróciło z zagranicy, by bronić Ukrainy  

"66224. Tylu mężczyzn wróciło w tym momencie z zagranicy, by bronić swojego kraju przed inwazją" - pisze na twitterze minister obrony Ukrainy.

"To ponad 12 bojowych i zmotywowanych brygad! Ukraińcy, jesteśmy niezwyciężeni!"

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian