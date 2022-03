Już milion uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę z Polską  

W niedzielę do godziny 15 było już potwierdzone przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej przez 964 tys. uchodźców, a liczba uciekających przed wojną oczekujących na odprawę jest wciąż ogromna. Tylko w niedzielę do godziny 15 straż graniczna wpuściła na teren RP ponad 81 tys. osób. W większości to obywatele Ukrainy, ale wśród uciekających są również Polacy, obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Najwięcej uchodźców jednej doby odprawiono jak dotąd w sobotę 5 marca - tego dnia do Polski z terenu Ukrainy wjechało 129 tys. osób, jednak wygląda na to, że w niedzielę ta liczba będzie większa - zarówno do godziny 7 jak i do 15 liczba odprawionych była wyższa niż w sobotę.

Najwięcej osób granicę przekracza w Medyce i Korczowej.

