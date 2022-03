Do Polski przybyło dotąd 1,27 mln uchodźców z Ukrainy  

Straż Graniczna przekazała na Twitterze, że od 24 lutego 2022 do Polski przybyło 1,27 mln uchodźców z Ukrainy.

92 proc. przekraczających granicę to obywatele Ukrainy, a około 90 proc. spośród nich to kobiety z dziećmi.

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ [relacjonujemy na bieżąco]

"Mężczyźni odprowadzają rodziny na przejścia graniczne, a sami wracają walczyć" - napisała na Twitterze SG.

#Pomagamy🇺🇦 #SolidarneZKobietami🇺🇦

Dzisiaj do godz.19.00 granicę z🇺🇦do🇵🇱przekroczyło ponad 100 tys.osób. Od 24.02 - 1,27 mln.

Wśród tych osób 92 % to obywatele Ukrainy, ok.90% to kobiety z dziećmi. Mężczyźni odprowadzają rodziny na przejścia graniczne, a sami wracają walczyć o🇺🇦. pic.twitter.com/etW3DO1OEw