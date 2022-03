"W Warszawie wszędzie widać oznaki wsparcia dla Ukraińców. Flagi. Punkty zbiórki żywności i odzieży. Polacy przyjmują Ukraińców. To wszystko się po prostu dzieje. Jak to ujął mój polski przyjaciel, Polska to największa na świecie humanitarna organizacja pozarządowa" - napisał we wtorek na Twitterze Fried, który w latach 1997-2000 był ambasadorem USA w Warszawie.

Everywhere in Warsaw are signs of support for Ukrainians & Ukrainians. Flags. Food & clothing collection points. Poles are taking in Ukrainians. All just happening. As a Polish friend put it, “Poland is the world’s largest humanitarian NGO.”