Lewandowski w Barcy? Bayern i Barca studzą emocje, ale...  

Co wiemy o doniesieniach na temat potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou?

Emocje fanów Barcelony, Bayernu i Roberta Lewandowskiego rozgrzały kilka tygodni temu informacje o rozmowach Roberta Lewandowskiego z przedstawicielami wielokrotnego mistrza Hiszpanii. Atmosferę spotęgowały na początku kwietnia doniesienia hiszpańskich mediów na temat prawdopodobnego transferu polskiego napastnika do słynnej Barcy, do którego miałoby dojść już latem tego roku. Kataloński dziennik "Sport", powołując się na swoje źródła w FC Barcelonie, przekazał, że włodarze katalońskiego giganta są skłonni zapłacić Bayernowi 100 mln euro, a umowa z piłkarzem miałaby być podpisana na trzy lata.

Propozycja transferu miała wyjść od agenta Lewandowskiego, Piniego Zahaviego. Zainteresowanie Polakiem miały wyrazić też Real Madryt i Manchester City, jednak pomimo lepszych warunków finansowych proponowanych przez te kluby, Lewandowski jest zdaniem "Sportu" bardziej zainteresowany grą na Camp Nou. O tym, że transfer jest wysoce prawdopodobny, miał świadczyć m.in. fakt, że "Lewemu" za rok kończy się obecny kontrakt z klubem z Monachium, a jak dotąd nowa umowa nie została podpisana. Jeśli więc Lewandowski nie zostanie sprzedany w tym roku, za rok będzie mógł odejść za darmo.

Jeszcze pod koniec lutego na temat odejścia Lewego wypowiadał się dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić:

- Lewandowski to bardzo, bardzo ważny zawodnik dla naszej drużyny. Tylko w Bundeslidze zdobył w tym sezonie już 28 bramek i jest na najlepszej drodze, by poprowadzić klub do kolejnych trofeów. Dlatego jego odejście nie wchodzi w grę.

Już w kwietniu do doniesień hiszpańskich mediów odniósł się jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy zajmujących się Bayernem, Christian Falk. Jego daniem na tym etapie włodarze klubu z Monachium nic nie wiedzą na temat odejścia Lewego. Podkreślił przy tym, że to stan na dzień dzisiejszy i sytuacja może się zmienić.

O transfer Lewandowskiego zapytano też trenera Barcelony Xaviego. Dziennikarze poruszyli temat na konferencji prasowej przed meczem z Eintrachtem Frankfurt. Xavi odpowiedział jednak wymijająco:

- Robert Lewandowski jest świetnym piłkarz, ale to zły moment, żeby o nim rozmawiać. Musimy skupić się na jutrzejszym spotkaniu. Rozumiem twoje pytane, ale to nie jest dobry moment na rozmowę o Lewandowskim – stwierdził Xavi.