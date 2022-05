Ruszyła akcja „#Hospicjowóz – sprawczy samochód dostawczy”  

W 2021 r. były to 929 osoby, którym zapewniono możliwie najlepsze wsparcie, umożliwiając przy tym godne życie do ostatnich chwil. Działania OHD często wykraczają poza tradycyjny model opieki hospicyjnej.

Sprzęt medyczno-rehabilitacyjny w postaci m.in. koncentratorów tlenu, wspomagających leczenie niewydolności oddechowej, czy łóżek i materacy rehabilitacyjnych zmniejszających ryzyko powstania odleżyn, poprawia komfort i ratuje życie chorych.

- Niestety w naszej pracy nie zawsze wszystko wygląda tak jakbyśmy chcieli. Jedną z naszych bolączek jest brak samochodu, którym moglibyśmy przewozić w jednym momencie zespół medyczny i sprzęt medyczno-rehabilitacyjny do pacjentów - wyjaśnia Ewa Głodowska, kierowniczka zespołu pielęgniarskiego w OHD.

- Hospicjum domowe to model opieki domowej. Opiekujemy się chorymi, którzy przebywają wyłącznie we własnych domach. To najlepsza opcja dla tych, którzy nie wymagają stałego monitoringu zespołu medycznego i dla tych, którzy od szpitalnych ścian wolą znajome ściany własnego domu. Pacjenci doceniają bycie w domach. Jeśli tylko mogą, wolą chorować wśród bliskich. W modelu hospicjum domowego to my medycy dojeżdżamy do swoich pacjentów - dodaje.

Dojazd do chorych w okresie intensywnych opadów i roztopów okazuje się nie lada wyzwaniem. Zespół hospicjum działa na obszarze ponad 500 km2, pokonując rocznie ponad 20 000 kilometrów .

Małe i wysłużone auta nie są w stanie dowozić sprzętu do pacjentów. Łóżko rehabilitacyjne, potrzebne do prawidłowej pielęgnacji chorego, nie zmieści się do standardowego pojazdu osobowego.

Zbiórka środków w ramach akcji „Hospicjowóz – sprawczy samochód dostawczy” pozwoli poprawić komfort życia chorych dzięki szybszemu i sprawniejszemu transportowi zespołu medycznego wraz z niezbędnym sprzętem medyczno-rehabilitacyjnym prosto do ich domów.

- Kiedy rodzina osoby chorej dowiaduje się o jej poważnej chorobie, często, w początkowej fazie, czuje się zagubiona. Wielu osobom trudno jest samodzielnie zadbać o sprawy związane z opieką nad chorym. Szczególnie problematyczne są kwestie związane z organizacją i obsługą odpowiedniego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, umożliwiającego lepsze funkcjonowanie osoby ciepiącej w domu. Dlatego, jeśli hospicjum miałoby auto do dowożenia sprzętu pacjentom, dla rodzin w trudnej sytuacji byłaby to ogromna pomoc i odciążenie - wskazuje ksiądz Krzysztof Stąpor MIC, kapelan OHD.

Z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu w ramach OHD korzysta prawie 100% pacjentów, czyli niemal 1 000 osób rocznie. Wielu chorych nie posiada dodatkowych kilkuset złotych na opłacenie prywatnego transportu sprzętu do miejsca, w którym mieszkają.

- Sprawny i pojemny samochód będzie dla nas dużym ułatwieniem w codziennej opiece nad pacjentami. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy chorego nie stać na opłacenie transportu łóżka czy materaca przeciwodleżynowego. Z kolei hospicjum nie ma środków na opłacanie firm zewnętrznych, by przewieźć sprzęt do pacjenta. Własne auto zdjęłoby z pacjentów ciężar organizacji transportu, a nam dałoby pewność, że sprzęt, który wypożyczamy dojedzie do pacjenta i wróci w dobrym stanie, by mógł posłużyć kolejnym osobom - mówi Karol Koeber, dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe:

Ks. Krzysztof dodaje, iż ideą hospicjum Zgromadzenia Księży Marianów jest niesienie pomocy osobie chorej i wsparcie w godnym przeżywaniu cierpienia fizycznego, ale co szczególnie ważne,również niesienie pomocy duchowej.

- Celem tej formy pomocy jest osiągnięcie, poprzez przyjęcie sakramentów świętych, większego spokoju duszy w przeżywaniu cierpienia. Bóg jest czułym ojcem, który jest zawsze blisko swojego cierpiącego dziecka. Nie zapominamy przy tym o otaczaniu wsparciem poprzez rozmowę czy dobre słowo tych pacjentów, którzy nie są blisko Kościoła.

