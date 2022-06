25-lecie Shrines of Europe – sieci sanktuariów maryjnych Europy  

Przed 25 laty najbardziej znane maryjne miejsca pielgrzymkowe naszego kontynentu połączyły się we wspólne stowarzyszenie – Shrines of Europe. Uroczystości jubileuszowe z udziałem burmistrzów wszystkich siedmiu miast-sanktuariów odbędą się 2 lipca w Altötting w Niemczech.

W związku z jubileuszem, w dniach 23 czerwca do 24 lipca będzie czynna w miejskiej galerii Akwizgranu wystawa fotograficzna „Shrines of Europe - a path of culture and spirituality”. Zgromadzono na niej 100 prac młodych fotografów, prezentujących motywy z europejskich miast-sanktuariów, od dewocjonaliów po architekturę.

Również na początku lipca przez trzy dni odbywać się będą w Altötting Europejskie Dni Muzyki, organizowane już od 30 lat w różnych regionach Bawarii. Z tej okazji do miasta-sanktuarium przyjedzie około 800 muzyków, również z miast sieci Shrines of Europe. Głównym punktem tego wydarzenia będzie wieczorny koncert 2 lipca. Poprzedzi go uroczysta Msza św. w bazylice św. Anny i tradycyjna procesja za światłami.

Czytaj: 10 mało znanych faktów o objawieniach w Fatimie

Stowarzyszenie Shrines of Europe istnieje od 1996 roku. Należą do niego miasta-sanktuaria:

Lourdes (Francja)

Fatima (Portugalia),

Loreto (Włochy),

Altötting (Niemcy),

Mariazell (Austria),

Częstochowa (Polska)

Einsiedeln (Szwajcaria)

Stawia ono sobie za zadanie „przybliżenie światu pielgrzymowania i wspólne rozwiązywanie problemów, stojących przed sanktuariami maryjnymi w XXI wieku”.

Warto przeczytać: Piękna i mądra

W marcu 2019 r. specjalnym członkiem „Shrine of Europe” zostało Betlejem. Przyjęcie „kolebki chrześcijaństwa” do tego kręgu jest „znakiem pokoju, wychodzącym poza granice Europy” – stwierdziło wówczas oświadczenie stowarzyszenia siedmiu partnerskich miast-sanktuariów, ogłoszone po spotkaniu w portugalskiej Fatimie. Uczestniczył w nim także burmistrz Betlejem – Anton Salman.

Czytaj także: W Polsce zapominamy o misyjności Kościoła