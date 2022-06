W komunikacie przekazanym PAP archidiecezja warszawska poinformowała, że w tym roku odbędzie się tradycyjna procesja Bożego Ciała ulicami stolicy.

W Kościele katolickim obchody uroczystości Bożego Ciała odbędą się 16 czerwca.

W archidiecezji warszawskiej Msza św. z udziałem kard. Kazimierza Nycza zostanie odprawiona o godz. 10.00 w archikatedrze warszawskie. Bezpośrednio po Eucharystii z bazyliki wyruszy orszak procesyjny z Najświętszym Sakramentem. Przejdzie on ul. Świętojańską, Placem Zamkowym i Placem Bernardyńskim do pierwszego ołtarza usytułowanego przy kościele akademickim pw. Świętej Anny na pl. Bernardyńskim. Następnie wierni przejdą do drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym.

Trzeci ołtarz będzie przy pomniku bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego obok kościoła sióstr wizytek, zaś czwarty zgodnie z tradycją na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie kazanie wygłosi metropolita warszawski.

Procesję Bożego Ciała zwieńczy hymn "Te Deum" i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urban IV w 1264 r. bullą "Transiturus". Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w Mszy świętej.