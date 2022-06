Nie żyje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic  

W czwartek wieczorem po ciężkiej chorobie zmarła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic - przekazał wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

O jej śmierci poinformował także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. "Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic. Składam najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pani Prezydent" - czytamy na jego facebookowym profilu.

Grażyna Dziedzic miała 67 lat, była prezydentem miasta od 2010 roku. W zeszłym roku poinformowała w sieci, że walczy z nowotworem.

"Pani Prezydent walczyła do samego końca. Do ostatnich chwil snuła plany na przyszłość, myślała o spotkaniach z najbliższymi oraz była zaangażowana w sprawy Rudy Śląskiej" - podkreślił na Facebooku wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Nie odpuściła sobie nawet w najgorszych chwilach - taki już miała charakter, a przede wszystkim tego nauczyło ją życie, które obarczyło ją bagażem trudnych doświadczeń. Była prawdziwą wojowniczką, a bój z chorobą do ostatnich chwil toczyła z prawdziwą godnością.

Na znak żałoby flagi Rudy Śląskiej zostaną opuszczone do połowy masztu i będą przewiązane kirem aż do dnia pogrzebu pani prezydent. Od poniedziałku w holu budynku głównego Urzędu Miasta będzie wystawiona księga kondolencyjna, do której można dokonywać wpisów.