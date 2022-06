Świat was nigdy nie zrozumie  

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.06.2022 AKTUALIZACJA 22.06.2022

To wielka radość w tym smutnym świecie, który traci horyzont wieczności. Bądźcie świadkami radości zakorzenionej w nieskończoności. W świecie skupionym na sobie samym bądźcie świadkami miłości, która nie szuka siebie. W tym świecie, który podświadomie tęskni do tego, co go przekracza, bądźcie świadkami nieskończonej miłości Jezusa - prosił bp Michał Janocha podczas obrzędu włączenia Marzeny, Agnieszki, Moniki i Marty do stanu dziewictwa konsekrowanego.

