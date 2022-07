"Rosja nadal sieje śmierć"  

W ósmą rocznicę katastrofy MH17 nasze myśli są z rodzinami i przyjaciółmi tych niewinnie zabitych przez Rosję. Obecnie Rosja nadal sieje smutek i śmierć na ukraińskiej ziemi. Ale nic nie zostanie bez kary. Każdy zbrodniarz będzie pociągnięty do odpowiedzialności!" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy.

On the 8th anniversary of the #МН17 plane crash, our thoughts are with the relatives and friends of those innocently killed by Russia. Currently, Russia continues to sow grief and death on Ukrainian soil. But nothing will go unpunished! Every criminal will be brought to justice!