Jak dodał, połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos - w tym także podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi - to historyczny moment. Zaznaczył, że powstający koncern multienergetyczny będzie miał strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i tej części Europy.

Obajtek podkreślił, zwracając się do strony społecznej, że w wyniku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos "powstaje jeden, wielki koncern, który będzie miał możliwości inwestycyjne, a możliwości inwestycyjne to gwarancja miejsc pracy, to rozwój tych miejsc pracy, to rozwój firm, to jest dalsza wasza przyszłość".

Prezes PKN Orlen podziękował związkowcom obu podmiotów - jak podkreślił: "obu bratnich firm" - za zrozumienie celów połączenia i efektywny dialog związany z tym procesem. "To strona społeczna tworzyła historycznie te dwa koncerny" - zauważył Obajtek.

Jak ocenił, podpisane porozumienie daje pracownikom PKN Orlen i Grupy Lotos stabilność i dalszą możliwość rozwoju. "Wskazujemy również naszym akcjonariuszom, tak - strona społeczna jest zabezpieczona, strona społeczna chce tego procesu" - zaznaczył.

Obajtek przyznał, że po zainicjowaniu fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos pojawiały się głosy, że ten proces nie powiedzie się ze względu na stronę społeczną. "To było jedno z największych wyzwań" - dodał. Wspomniał przy tym, że wcześniej, przez cały okres transformacji ustrojowej w Polsce, na podobnych procesach pracownicy tracili, "na procesach, gdzie niby byli inwestorzy, których tak naprawdę nie było".

"Od samego początku, analizując ten proces, w żadnych projektach synergii nie były uwzględniane kwestie pod względem odejść pracowników, pod względem zwolnień grupowych" - zapewnił prezes PKN Orlen.

Jak podkreślił, proces połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos "gwarantuje miejsca pracy, gwarantuje rozwój, gwarantuje zwiększenie miejsc pracy, inwestycje, choćby w przemysł petrochemiczny". "Niedawno wspólnie poinformowaliśmy, że pracujemy nad pomysłami związanymi z kompleksem petrochemicznym w Gdańsku" - dodał Obajtek.

Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Obrony Pracowników w Grupie Lotos Kamil Litwiński przyznał, że w dialogu społecznym dotyczącym połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos priorytetem było, "żeby zabezpieczyć pracowników na jak najdłuższy okres czasu".

"Udało się. Pan prezes Daniel Obajtek zapewniał, że nie będzie zwolnień, że wręcz odwrotnie - będą nowe zatrudnienia. Poczekamy, zobaczymy, jak będzie" - powiedział dziennikarzom.

"W porozumieniach, które zapadły, są gwarancje dla pracowników. Jakieś obawy zawsze są przy tego rodzaju procesach, natomiast finalnie wydaje się, że jest to, co żeśmy planowali" - oświadczył wiceszef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen Bogdan Żulewski.

Jak przyznał, biorąc pod uwagę m.in. plany dotyczące rozwoju segmentu petrochemicznego, "wydaje się, że cała firma, już po połączeniu będzie się rozrastała jako wielki koncern i na pewno będą przyjęcia do pracy".

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos 20 czerwca tego roku.

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos to proces w ramach budowy multienergetycznego koncernu, w którym w wyniku połączenia znaleźć ma się również PGNiG. Według PKN Orlen zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując bezpieczeństwo dostaw paliw i energii.

Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały. Po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos, jak zapowiada PKN Orlen, będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, a w związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu.

Transport i instalacja turbin jest jednym z krytycznych zadań podczas realizacji morskiej farmy wiatrowej. Zarezerwowaliśmy właśnie specjalistyczny statek, który będzie w stanie je wykonać. Na całym świecie jest jedynie około 15 takich jednostek

📰https://t.co/Unrgn6Cr9U pic.twitter.com/qdnLDjCl5O — ORLEN (@PKN_ORLEN) 18 lipca 2022

W czwartek w Płocku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, podczas którego akcjonariusze koncernu rozpatrzą m.in. uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Dzień wcześniej, w środę o połączeniu z PKN Orlen mają zadecydować akcjonariusze Grupy Lotos.