Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnymi temperaturami  

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przez upałem IMGW wydał dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. "Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 do 34 stopni Celsjusza, w środę od 33 do 36 stopni" - prognozuje IMGW. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 do 22 stopni.

Alerty 2 stopnia wydano dla województw: zachodnio pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. W tym rejonie według prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 18 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18 do 21 stopni.

Dla dwóch powiatów: kłodzkiego i ząbkowickiego wydano ostrzeżenia 1 stopnia. Na tych terenach temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 17 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 procent. Alerty obowiązują do czwartku, 21 lipca.