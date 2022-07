78. rocznica likwidacji KL Lublin

22 lipca mija 78 lat od likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Od października 1941 r. do 22 lipca 1944 r. przez jego bramy przeszło ok. 130 tys. więźniów wielu narodowości, a około 78 tys. straciło w obozie życie.

Około godziny 18.00 22 lipca 1944 roku załoga SS wyprowadziła więźniów z terenu obozu w pieszym marszu ewakuacyjnym w kierunku Kraśnika. W Ćmielowie zostali oni załadowani do wagonów towarowych i przewiezieni do KL Auschwitz. Osoby, które nie wytrzymywały tempa marszu, były rozstrzeliwane po drodze. Na terenie Majdanka pozostawiono niezdolnych do marszu radzieckich inwalidów wojennych oraz chłopów z południowej Lubelszczyzny.

Do ostatnich chwil SS-mani starali się zatrzeć ślady popełnionych na Majdanku zbrodni: niszczono zabudowę, rozbierano baraki, palono ciała ofiar i dokumentację z obozowej kancelarii. Członkowie załogi podłożyli także ogień pod budynek krematorium, gdzie dzień wcześniej rozstrzelano grupę kilkuset osób przewiezionych z więzienia Gestapo na Zamku w Lublinie. Pożar nie strawił jednak budynku w całości, a uciekający w popłochu SS-mani nie podłożyli również ładunków wybuchowych pod bunkier komór gazowych, pozostawiając tym samym unikatowe i niepodważalne dowody popełnionego w obozie ludobójstwa.

W piątek 22 lipca Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem.

Program

11.00 - „Więźniowie KL Lublin 1941-1944” - bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem.

* Punktem wyjścia dla oprowadzania tematycznego będzie wydana w tym roku monografia „Więźniowie KL Lublin 1941-1944”, która prezentuje wyniki

najnowszych badań nad losami uwięzionych na Majdanku osób.

13.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem-mauzoleum wspólnie z byłymi więźniami.

* liczba miejsc jest ograniczona; na zwiedzanie obowiązują zapisy pod adresem mailowym centrum@majdanek.eu lub telefonicznie: 81 710 28 36. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca. Na zwiedzanie zapraszamy osoby powyżej 14. roku życia.