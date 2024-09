Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowych przemówień. - Stajemy dziś w miejscu, w którym cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Chcemy powiedzieć kolejny raz, że pamiętamy. Pamiętamy o żołnierzach i cywilach, którzy padli ofiarą nieludzkich zbrodni. Pamiętamy, że to nie byli tylko Polacy, ale ludzie różnych narodowości, wyznań i poglądów - mówiła Marzena Słodownik, burmistrza Słubic.

Ofiary wojny uczcili też przedstawiciele Frankfurtu nad Odrą. - II wojna światowa rozpoczęła się od nieuzasadnionego ataku na Polskę, opartego na kłamstwach, nie przyniosła nic poza cierpieniem i zniszczeniem, co ostatecznie doprowadziło do podziału Europy. Jestem wdzięczna, że ja, jako Niemka, mogą tu dzisiaj stać. W całych Niemczech wspominamy dziś polskie ofiary i polskich bohaterów, którzy przyczynili się do tego, że Hitler został pokonany - mówiła Désirée Schrade, przewodnicząca Rady Miejskiej we Frankfurcie.

Następnie odbyła się modlitwa międzyreligijna o którą zatroszczył się ks. Rafał Mocny z Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach. Do wspólnej modlitwy za ofiary II wojny światowej zaprosił rabina Ariela Kirzona z Berlina, pastora ewangelickiego Justusa Werdina, ks. Michała Kowala z cerkwi prawosławnej w Słubicach i ks. Antoniego Kotapkę CM - proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Słubicach.

Gość Zielonogórsko-Gorzowski Modlitwa międzyreligijna w Świecku



Później przyszedł czas na apel pamięci i salwę honorową, którą oddali żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z jednostki w Wędrzynie.

Zwieńczeniem było złożenie kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu Oderblick.

W uroczystości wzięły udział władz gminy i powiatu oraz rozmaitych organizacji, m.in. szkół, stowarzyszeń i instytucji. Oczywiście nie zabrakło służb mundurowych i kombatantów.