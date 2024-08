Załoga SS 22 lipca 1944 r. około godziny 18.00 wyprowadziła więźniów poza obozowe druty w pieszym marszu ewakuacyjnym w kierunku Kraśnika, kończąc tym samym funkcjonowanie Konzentrationslager Lublin.

– W 80. rocznicę tych wydarzeń Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza na spacer tematyczny, spotkanie poświęcone historiom rodzinnym, odsłonięcie muralu i premierę wspomnień więźnia Majdanka. W hołdzie ofiarom Majdanka zorganizowana zostanie także ceremonia upamiętniająca – informuje Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzeczniczka prasowy PMM.

Program tegorocznych obchodów obejmuje dwa dni: 21 i 22 lipca, a dla tych, którzy wezmą w nich udział, zaplanowano m.in. spacer historyczny „Szlakiem walk o Lublin”, który nawiązuje do wydarzeń z 19 lipca 1944 r., kiedy wojska sowieckie 1 Frontu Białoruskiego przystąpiły do ofensywy na kierunku lubelskim, forsując rzekę Bug. Główna ceremonia upamiętniająca ofiary obozu koncentracyjnego na Majdanku odbędzie się 22 lipca o godz. 11 na III polu więźniarskim przy Kolumnie Trzech Orłów. Szczegółowy harmonogram uroczystości znajduje się TUTAJ.

Ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego w Lublinie trwała od marca 1944 r. W lipcu na Majdanku pozostawało jeszcze blisko tysiąc byłych żołnierzy Armii Czerwonej i półtora tysiąca chłopów z lubelskich wsi aresztowanych w ostatnich dniach czerwca 1944 r. Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła w godzinach popołudniowych 22 lipca. Około 800 osób wyprowadzono z Majdanka pod eskortą funkcjonariuszy SS i po kilkudniowym marszu załadowano w Ćmielowie do pociągu jadącego do Auschwitz. Następnego dnia rano, w niedzielę 23 lipca, z Majdanka wyszli niepilnowani przez nikogo chłopi. Wojska I Frontu Białoruskiego wkroczyły na teren obozu kilka godzin później, podczas trwających jeszcze walk o Lublin. Sowieci utworzyli w tym miejscu m.in. obóz filtracyjny NKWD dla polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Szacuje się, że spośród ok. 150 tys. więźniów KL Lublin Niemcy zamordowali blisko 80 tys. Był to pierwszy tak duży niemiecki obóz zagłady, który został wyzwolony w trakcie II wojny światowej. Po zajęciu KL Lublin Sowieci zaadaptowali jego infrastrukturę do własnych celów. Urządzono w nim m.in. obóz jeniecki dla niemieckich żołnierzy, a także obóz filtracyjny nadzorowany przez NKWD, w którym więziono polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. W skrajnie ciężkich warunkach przetrzymywano tam wielu członków m.in. Armii Krajowej, których komunistyczne władze uznały za wrogów politycznych. Przynajmniej część z nich została później wywieziona do łagrów na terenie Związku Sowieckiego.