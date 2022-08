Nowe informacje dotyczące wypadku polskiego autokaru w Chorwacji rzecznik MSZ przekazał w TVN24. "Niestety musimy potwierdzić, że mamy więcej ofiar - dwunasta osoba, uczestnik, uczestniczka tego, co się zdarzyło pod Varazdinem, nie żyje - ofiara zmarła w szpitalu" - poinformował.

Jasina przekazał także, że autokar posiadał numery rejestracyjne z Grodziska Mazowieckiego.

MSZ: + 385 148 99 414 to numer infolinii dla rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje - podało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wcześniej inne źródła informowały o 11 ofiarach śmiertelnych i 34 rannych. Później chorwackieg media przekazały informację o kolejnej ofierze, która zmarła w szpitalu. Portal dziennika "Veczernji list" przekazał, że pięciu rannych jest w ciężkim stanie.

Jasina poinformował wcześniej, że wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że byli to pielgrzymi, zmierzający do Medziugorje.

Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała agencja HINA.

Jak powiedział agencji AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric, wypadek miał miejsce około godziny 5.40. "Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Kilka osób zginęło, kilkudziesięciu pasażerów jest rannych" - przekazał Muric.

Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała chorwacka agencja prasowa HINA.