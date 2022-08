Świat nie powinien zapominać o Afganistanie  

„Regiony rolnicze, tradycje i zwyczaje plemienne nadal posiadają ogromną siłę; nauczanie i innowacje przyjmowane są z wielkim podejrzeniem” – stwierdza Cairo.

Alberto Cairo: kobiety zostały wyeliminowane z życia

„Kobiety utraciły bardzo dużo, ale wszyscy utracili, również społeczeństwo obywatelskie, w takim znaczeniu, że talibowie udzielają dzisiaj koncesji. Wydawało się, że wrócą do całkowitych zakazów, np. fotografii, telewizji oraz Internetu. To się nie wydarzyło. Oczywiście istnieje ogromna cenzura w telewizji, ale nie sprawdziło się to, co zapowiadano. Cała reszta jednak nie uległa zmianie. Talibowie nie mogą wszystkiego zmienić. Wiadomo jednak, że integryści, fundamentaliści to osoby bardzo oporne na zmiany, a jeśli już coś zmieniają to w kierunku pożądanym przez nich – zaznacza Cairo. – Kim innym byli talibowie wiele lat temu, w latach dziewięćdziesiątych. Dzisiaj nie są już tymi samymi. Pomimo, że są młodzi, inni i przyszło nowe pokolenie, to nadal pozostali sobą. Kobiety zostały wyeliminowane z życia publicznego. Niektóre pracują jeszcze w szkołach podstawowych, są zaangażowane w służbie zdrowia, w organizacjach pozarządowych, ale w pozostałych dziedzinach już nie istnieją. Zostały wymazane z życia publicznego.“