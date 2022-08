Wojna na Ukrainie zmusza dzieci do małżeństw

Decyzja prezydenta Rosji Władimira Putina o ataku na Ukrainę i wywołany tym kryzys żywnościowy sprawiły, że nieletnie dziewczynki w Afryce i Azji znów są zmuszane do małżeństw. Program ONZ miał zakończyć tę praktykę do 2030 r.

Znów zaczęła rosnąć liczba małżeństw, do których zmuszane są dzieci - zaalarmowały kanadyjskie organizacje pomocowe. Rodziny nie mają jak wyżywić córek, więc wydają je za mąż - mówili w ostatnich dniach cytowani przez agencję Canadian Press przedstawiciele tych organizacji.

Co roku ok. 12 mln dziewczynek w wieku poniżej 18 lat jest zmuszanych do małżeństwa w krajach Azji i Afryki, ale m.in. dzięki programom pomocowym ONZ w ciągu ostatnich 10 lat liczba małżeństw, do których zmuszane są nieletnie dziewczynki, spadła o 15 proc. Obecnie w krajach importujących ukraińskie zboże, takich jak Burkina Faso, Czad, Mali, Sudan Południowy w Afryce i Bangladesz w Azji, liczba małżeństw, do których zmuszane są nieletnie dziewczynki znów zaczęła rosnąć.

Według danych Plan International Canada właśnie Bangladesz ma najwyższy odsetek małżeństw nieletnich dziewczynek i po tegorocznych powodziach, które zniszczyły zasiewy, kraj ten jest zależny od importu pszenicy z Ukrainy. Przedstawiciele organizacji pomocowych informowali, że dziewczynki zabierane są ze szkół i zmuszane do małżeństw, ponieważ programy żywnościowe oferowane przez szkoły zostały zawieszone.

Z kolei World Vision zwracała uwagę na podobną sytuację w Afganistanie, gdzie ze względu na przejęcie władzy przez talibów programy pomocowe przestały funkcjonować. "650 mln kobiet na świecie, żyjących obecnie, zostało wydanych za mąż jako nieletnie dziewczynki. Jedna trzecia z nich przed ukończeniem 15 roku życia" - podaje World Vision na swojej stronie internetowej.

Program ONZ rozpoczęty w 2016 r. był kierowany do 12 krajów, adresowany do dziewczynek w wieku 10 - 19 lat. Celem było zakończenie praktyki małżeństw dzieci do 2030 r. Na program, wspierany przez Unię Europejską i rządy Belgii, Holandii, Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch, składają się m.in. inicjatywy promujące samodzielność dziewczynek i młodych kobiet, od uczęszczania do szkół do pomocy socjalnej i zmian w prawie.