IMGW wydało ostrzeżenia dla aż 11 województw  

Zagrożeniem, przed którym ostrzega IMGW są burze, miejscami z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm i porywami wiatru do 60 km/h oraz lokalnie towarzyszące burzom gradobicia. Ostrzeżenia dotyczą województw dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i części powiatów woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Gwałtowne zjawiska pogodowe będą występować głównie popołudniu i wieczorem. Choć porywy wiatru nie powinny być zbyt mocne (do 60 km/h) to burzom będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu - do 40 mm.

Dla części powiatów woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wydano też ostrzeżenia I stopnia przed upałem - temperatura może tam sięgnąć 32 stopni C. Ten komunikat dotyczy powiatów: brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego oraz Bydgoszczy, Grudziądza i Torunia, a także chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.