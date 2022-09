Abp Szewczuk: nie mamy prawa przywyknąć do tej wojny  

Przypomniawszy nadzwyczajną agresywność napastników czyniącą tę tragedię „odkrytą raną ludzkości”, hierarcha zaprosił do modlitwy, aby cały świat nauczył się takich działań, które powstrzymałyby wszystkie konflikty zbrojne. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików podkreślił, że Ukraińcy ciągle mają nadzieję i starają się czynić dobro nawet w trudnych warunkach, w jakich się znaleźli. Stąd w swojej serii nauk o zdrowym gospodarowaniu przypomniał, że aby spełniać w praktyce wszystkie podane wcześniej zasady, potrzebna jest żywa, konkretna wiara i świadczenie o niej we własnej społeczności. Abp Szewczuk zwrócił się następnie do ukraińskiej młodzieży.

Abp Szewczuk: młodzież wywalcza dziś istnienie wolnej Ukrainy

„Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj właśnie na wasze ramiona spadł cały ciężar tej wojny. Właśnie ukraińska młodzież, dziewczyny i chłopcy, bronią dzisiaj swojej ojczyzny. Dzisiaj wy wywalczacie prawo do istnienia dla wolnej, niezależnej Ukrainy. I dlatego dzisiaj troska o ukraińską młodzież znajduje się w centrum uwagi posługi duszpasterskiej naszego Kościoła – powiedział abp Szewczuk. – Zazwyczaj dziewczęta i chłopcy w tym okresie swojego życia są wezwani do tego, by zrozumieć pełnię swoich darów i talentów. Mówimy: by odnaleźć swoje życiowe powołanie, zrozumieć, kim być w tym życiu (…). Aby rozeznać swoje powołanie i je pojąć, a następnie mieć odwagę wcielić je w życie, potrzeba dobrej porady, dobrego doradcy, ojca duchowego. I wasz Kościół chce wam w tym pomagać. Dlatego każdego roku organizujemy dla was w miesiącu wrześniu festiwal „Wiatr nadziei”. Bo tą nadzieją żyjemy i ona jest pierwszym owocem naszej wiary w Boga. Tego roku ten festiwal odbędzie się 17 i 18 września w Krakowie. Zapraszam was na niego (…). Czekamy na was wszystkich. Niechaj wiatr nadziei wypędzi z Ukrainy ducha wszelkiego wrogiego zamysłu. Niech wiatr nadziei da naszej młodzieży perspektywę nowego wolnego życia w ich własnej ojczyźnie.“