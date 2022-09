Nie walka klas tworzy wspólnotę, nie rywalizacja czy nienawiść, ale wspólne korzenie i wspólne dobro. Nie można żyć jakby człowiek był sam na ziemi. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za świat i za siebie nawzajem i za Polskę. Każdy ma coś do zrobienia – podkreślił delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński podczas trwającego w Warszawie Światowego Kongresu „Kraj-Emigracja". W spotkaniu, które potrwa do 6 września, bierze udział ponad 350 Polaków z 34 krajów, reprezentujących sześć kontynentów. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", a honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

„Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności" – napisała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w specjalnym liście do uczestników spotkania. Specjalne słowa do organizatorów i gości skierował również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016-2021. Podkreślił m.in. istotę racji stanu i jej znaczenie w kształtowaniu praworządności demokratycznego państwa.

Drugi dzień Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja" rozpoczął się w warszawskiej archikatedrze św. Jana uroczystą mszą świętą. Przewodniczył jej ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Podczas sejmowych obrad uczestnicy Kongresu rozmawiali m.in. o roli Polonii w budowaniu marki narodowej oraz znaczeniu Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie.

Jak mówią organizatorzy Kongresu, wydarzenie to stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki.

„To wspaniała odpowiedź na nasz apel o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny. Stojąc przed nowymi wyzwaniami gospodarczymi, ekonomicznymi, sytuacją geopolityczną, zobowiązani jesteśmy do wspólnego namysłu nad przyszłością Polski, rolą w jej rozwój Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz podjęciem działań na rzecz dobra naszego kraju" – mówi Family News Service Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska".

Organizatorzy podkreślają, że Światowy Kongres „Kraj-Emigracja" to wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tę tematykę.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Watykanie w roku 1990, na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Wówczas dyskutowano o możliwych relacjach Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.

Światowy Kongres „Kraj-Emigracja" potrwa do 6 września. W wydarzeniu biorą także udział polscy i zagraniczni parlamentarzyści, przedstawiciele życia społecznego i politycznego, przedstawiciele duchowieństwa, nauki oraz eksperci gospodarki i tożsamości kulturowej.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali relacje ze spotkań na profilu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" na Facebooku. Można tam znaleźć dokumentację fotograficzną, streaming najważniejszych spotkań, debat, dyskusji oraz podsumowania poruszanych tematów.