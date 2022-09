Szumowski: zaczynamy wchodzić w erę interwencji medycznych e-zdrowia  

Korzystając z analizy danych z narzędzi informatycznych w zakresie e-usług, zaczynamy wchodzić w erę interwencji e-zdrowia - powiedział we wtorek b. minister zdrowia, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Łukasz Szumowski.

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii zapowiedział uruchomienie związanego z tym projektu mającego m.in. weryfikować właściwe leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków serca.

Występując na poświęconym e-zdrowiu wtorkowym panelu Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Szumowski ocenił, że wraz z rozwojem i wdrażaniem narzędzi informatycznych w zakresie usług medycznych polski system ochrony zdrowia zaczyna rozpoczyna "nową erę interwencji medycznych" na podstawie analizy gromadzonych danych.

"Zaczynamy wchodzić nie tylko w obszar e-usług i wiedzy, którą z nich czerpiemy, ale zaczynamy też wchodzić w erę interwencji e-zdrowia" - powiedział Szumowski, zapowiadając wdrożenie projektu Narodowego Instytutu Kardiologii we współpracy z Agencją Badań Medycznych, Centrum e-Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i z podstawową opieką Zdrowotną.

Jak wyjaśnił, projekt ten zmierza ku wychwytywaniu jednostek chorobowych na podstawie analizy gromadzonych w systemach danych. Podał przykład związany z chorobą migotania przedsionków serca, która niesie ryzyko udaru i zgonu. Remedium na to powikłanie są leki przeciwzakrzepowe.

"Zaczęliśmy czerpać z tej wiedzy, której wcześniej nie było, z wiedzy e-recepty oraz wiedzy NFZ, kto ma migotanie przedsionków i kto dostaje leki, które ratują zdrowie i życie. O zgrozo, okazuje się, że 60 tys. pacjentów w Polsce nie jest prawidłowo leczonych. O zgrozo, dzięki tym danym wiemy, że w tej grupie nieleczonej trzykrotnie więcej ludzi umiera w ciągu roku" - zrelacjonował Szumowski.

"To są tysiące, naście tysięcy ludzi, którzy umierają" - podkreślił szef Narodowego Instytutu Kardiologii.

"Dzięki tym usługom e-zdrowia, dzięki temu, że minister zdrowia idzie w tym kierunku, mamy szansę ich uratować. To jest kolejny etap myślenia o e-zdrowiu. Mamy szansę dać tę informację lekarzom POZ - zgodnie z danymi, które mamy, wydaje nam się, że powinniście się skontaktować z tymi pacjentami i sprawdzić, czy są prawidłowo leczeni" - wyjaśnił.

"To już jest etap nie wiedzy, nie usługi - to już jest etap interwencji medycznej. Wydaje się, że to zupełnie inne myślenie o e-zdrowiu, o informatyzacji w ochronie zdrowia, która nie służy tylko zbieraniu danych, która nie służy systemowi, urzędnikom, dyrektorom. Ona ma służyć pacjentom" - wskazał.