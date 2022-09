Relikwie św. Bernadety nawiedzają Wyspy Brytyjskie  

Rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Bernadety z Lourdes na Wyspach Brytyjskich. Jak stwierdził bp. Mark Davies, jest to okazja by na nowo odkryć powszechne powołanie do świętości.

W rozmowie z Catholic Herald ordynariusz diecezji Shrewsburry podkreślił, że „wszelkie nauczanie Kościoła, powierzone mu sakramenty, a także jego dyscyplina są po to, aby doprowadzić nas do świętości, która ostatecznie realizuje się w wejściu do nieba, czyli do pełnej i wiecznej szczęśliwości”. Hierarcha dodał również, że „w życiu świętych dostrzegamy realizację tego, co usilnie pragniemy”.

Biskup zwrócił ponadto uwagę na wyjątkową rolę kultu relikwii na ziemiach brytyjskich.

„Myślę o tym, jak relikwie były częścią pierwszej ewangelizacji naszego kraju i jak towarzyszyły rozkwitowi chrześcijańskiej i katolickiej Anglii, w której budziły w ludziach tęsknotę za świętością i jednocześnie dawały poczucie łączności, które w wyznaniu wiary jest nazwane „świętych obcowaniem”. W tym kontekście myślę także o nowej ewangelizacji naszego kraju”.

Peregrynacja rozpoczęła się od Archidiecezji Westminsterskiej i obejmie wszystkie diecezje w Anglii, Walii i Szkocji. Potrwa do Uroczystości Wszystkich Świętych. W latach wcześniejszych Wyspy Brytyjskie nawiedziły m.in. relikwie Jana Marii Vianneya i Teresy z Lisieux. W tym drugim przypadku wydarzenie przyciągnęło ćwierć miliona wiernych.