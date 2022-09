Karol, najstarszy syn Elżbiety II, przejął tron po jej śmierci  

"Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu" - napisano w komunikacie Pałacu Buckingham informującym o śmierci Elżbiety II.

Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała przez ponad 70 lat - dłużej niż jakikolwiek brytyjski monarcha w historii. Panowała od 6 lutego 1952 r.

Przejęcie tronu przez Karola oznacza, że jego starszy syn William automatycznie został następcą tronu. Przyjął imię Karola III.

Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki - napisał nowy król Wielkiej Brytanii Karol w oświadczeniu wydanym po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II.

"Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, to moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, Królestwach i Wspólnocie Narodów oraz przez niezliczone rzesze ludzi na całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian, moją rodzinę i mnie będzie pocieszać i podtrzymywać nasza wiedza o szacunku i głębokim uczuciu, którym Królowa była tak powszechnie obdarzana" - napisał nowy król Karol.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher