W komunikacie przekazanym PAP MRiPS poinformowało, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem "od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca - do 3600 zł."

"To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja" - zwróciła uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że "wzrost płacy minimalnej zapewni bezpieczeństwo finansowe Polakom".

"Nie dopuścimy do sytuacji, kiedy wypłata nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Podwyżka jest naszą odpowiedzią na oczekiwania pracowników, w ten sposób reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku - do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

"Wcześniej proponowaliśmy, by płaca minimalna wzrosła - po dwóch podwyżkach - do 3450 zł, czyli o 440 zł w stosunku do bieżącego roku" - powiedziała minister Maląg. "Podobnie jest w przypadku minimalnej stawki godzinowej, która finalnie w 2023 r. miała wynieść 22,50" - podkreśliła.