Umowa z duńskim portem podpisana  

Dotyczy ona rozwoju Elbląga w kontekście funkcjonowania portu morskiego i uruchomienia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Już pierwszego dnia konferencji podpisana została umowa o współpracy z portami w Elblągu i w duńskim Vordingborgu.

Daniel Irvold, prezes Zarządu Portu Morskiego Vordingborg, wyraził zadowolenie z faktu zawarcia porozumienia. Zaznaczył, że współpraca między portami jest niezwykle ważna dla nas wszystkich.

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że świat stoi przed nami otworem. To, co kiedyś było marzeniem, to, co kiedyś było planami podejmowanymi od lat, praktycznie od czasów średniowiecznych, dzisiaj staje się faktem - powiedział Arkadiusz Zgliński, dyrektor Portu Morskiego w Elblągu.

Umowa między portami dotyczy trzech obszarów współpracy: transportu ładunków, promocji oraz wspólnej realizacji projektów europejskich. W zakresie transportu towarów współpraca ma dotyczyć głównie: płodów rolnych, zbóż, materiałów budowlanych, drewna i paliwa.

Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną odbędzie się w najbliższą sobotę 17 września.