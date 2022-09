Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w wydanym orzeczeniu potępił Francję za niedokonanie repatriacji członków rodzin dżihadystów przetrzymywanych w obozach w Syrii. Trybunał wezwał władze w Paryżu do dokonania przeglądu obowiązujących w tej kwestii przepisów.

Francja narusza zapis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiący, że "nikt nie może być pozbawiony prawa wjazdu na terytorium państwa, którego jest obywatelem" - napisał ETPC w środę.

Trybunał wypowiedział się w sprawie skargi złożonej przez rodziców dwóch kobiet, partnerek dżihadystów, które razem z nimi wyjechały do Syrii w celu dołączenia do dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS), i już na miejscu urodziły im dzieci.

108 żon dżihadystów i około 200 dzieci przebywa obecnie w obozach w Syrii - podaje dziennik "Le Figaro" w czwartek.

ETPC zobowiązał rząd francuski do rzetelnej procedury sprawdzania wniosków o repatriację do Francji jak najszybciej z zapewnieniem gwarancji powrotu.

"Każda sprawa dotycząca osoby przebywającej w obozach w Syrii wymaga indywidualnego podejścia" - skomentował decyzję ETPC rzecznik francuskiego rządu Olivier Veran.

5 lipca władze repatriowały do Francji 16 żon dżihadystów, w tym wdowę po zamachowcy-samobójcy Samym Amimourze, jednym z głównych sprawców masakry w klubie Bataclan w Paryżu w 2015 r., oraz żonę jednego z rzeczników IS.

Ich dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych we Francji. Kobiety przebywają natomiast w areszcie z uwagi na swój aktywny udział i wcześniej wyrażane poparcie dla aktów terroru wymierzonych przeciwko obywatelom francuskim - podaje dziennik "Le Figaro".