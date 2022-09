Obecnie widać, że "droga synodalna" niemieckiego Kościoła w niektórych kwestiach zmierza ku otwartej konfrontacji z Urzędem Nauczycielskim Kościoła - i w kierunku rozstania się z tym, co postrzegam jako istotne treści chrześcijańskiego obrazu człowieka i rozumienia Kościoła - powiedział biskup Stefan Oster. Ordynariusz Pasawy udzielił wywiadu gazecie diecezjalnej odnosząc się do czwartego zgromadzenia synodalnego, które odbyło się we Frankfurcie w dniach 8-10 września br. Hierarcha dodał: „Przynajmniej dwa teksty wyraźnie wzywają do rewizji Katechizmu i Prawa Kanonicznego".