"Ci dzielni ludzie wbrew wątpiącym pokazywali, co mogą zrobić, gdy otrzymają wojskowe, gospodarcze i polityczne wsparcie, którego potrzebują".

Brytyjska premier Liz Truss zapowie podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, że jej kraj przeznaczy w przyszłym roku na pomoc Ukrainie co najmniej tyle samo, co w tym - przekazało we wtorek Downing Street.