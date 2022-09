Brazylia: kaplice na stacjach benzynowych  

Tym sposobem prawie połowa stacji benzynowych firmy operującej w 5 stanach Brazylii: Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso i Minas Gerais, posiada obecnie nie tylko infrastrukturę potrzebną do napełnienia baku samochodu, ale także do zaspokojenia potrzeb duchowych. Motywacją całej akcji są osobiste przekonania właścicieli Rede Marajó. Wiara stanowi dla nich podstawową wartość, jak przyznała Janeth Vaz, dyrektorka firmy, która przeżyła wewnętrzne nawrócenie we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.