Złodziej włamał się na plebanię, najadł i napił, po czym zasnął  

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 42-latka, który włamał się do plebanii w Zaborze (Lubuskie). Zastali włamywacza śpiącego na kanapie. Widać także było, że zanim usnął, pił alkohol i najadł się do syta – poinformowała we wtorek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.