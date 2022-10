Żaryn: zakończono budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią  

Polska zakończyła budowę zapory na granicy z Białorusią i nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe - poinformował w sobotę sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie" - napisał Żaryn w sobotę na Twitterze.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) 1 października 2022

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, której łączny koszt to ok. 1,6 mld zł, jest odpowiedzią na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny 2021 roku. Od tamtego czasu gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Jak wielokrotnie podkreślały służby, był to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

29 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała w sobotę rano Straż Graniczna. Zatrzymano też kolejnego tzw. kuriera osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Jak podała SG na Twitterze, wśród osób, które próbowały się przedostać do Polski byli m.in. obywatele Algierii i Erytrei. Nie podano szczegółów tych prób.

W dn.30.09 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾29 cudzoziemców m. in.ob.Algierii i Erytrei.#PSGBobrowniki zatrzymano ob.Ukrainy,przewoził łącznie 6 nielegalnych imigrantów:ob.Egiptu i Syrii.



✔️wrzesień 2022➡️ 1 298 prób

✔️wrzesień 2021➡️ 7 667 prób pic.twitter.com/C6Vve7N1MV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 1 października 2022

SG poinformowała o zatrzymaniu kolejnego kuriera - Ukraińca, który przewoził sześć osób, obywateli Egiptu i Syrii.

Straż Graniczna podsumowała też miniony miesiąc. We wrześniu odnotowano blisko 1,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. SG dla porównania podała liczbę prób z września ubiegłego roku, było ich wtedy ponad 7,6 tys.

Natomiast - jak informowano wcześniej - w lipcu i sierpniu tego roku polska Straż Graniczna odnotowała po ok. 900 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na tej granicy, prowadzone są jeszcze prace związane z uruchomieniem tzw. bariery elektronicznej. Pierwsze jej kilometry mają być gotowe na przełomie września i października. Pełne uruchomienie systemu złożonego m.in. z sieci detektorów i kamer wraz z Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń na granicy, planowane jest na listopad-grudzień.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem – wydany przez wojewodę – zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.