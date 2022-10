Kumoch: Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali m.in. o reparacjach  

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że rozmowa w cztery oczy prezydentów Polski i Niemiec przed spotkaniem Grupy Arraiolos w Vallettcie dotyczyła rosyjskiej agresji na Ukrainę; poruszono także temat reparacji wojennych.

"Obaj prezydenci (...) uznają, że jest to spór mający naturę prawną, natomiast ich zadaniem jest budowanie relacji między społeczeństwami Polski i Niemiec tak, aby one jak najmniej na tego typu sporach ucierpiały, aby nadal rozwijały się pozytywnie" - mówił Kumoch. Zaznaczył, że spór ten toczy się między rządami Polski a Niemiec, a nie między Polakami a Niemcami.

Pytany, czy według Steinmeiera kwestia reparacji jest sprawą zamkniętą, tak, jak mówiła o tym szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, Kumoch odpowiedział, że nie słyszał, by prezydent Niemiec użył takiego sformułowania. "Natomiast obaj prezydenci zgodzili się co do tego, że jest to sprawa dosyć trudna, którą oba te kraje muszą rozwiązać, bo tak czy inaczej, jakiekolwiek polityczne rozwiązanie musi być znalezione" - podkreślił prezydencki minister.

Głównym punktem wizyty Dudy na Malcie jest udział w czwartkowym spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos, w którym uczestniczy również Steinmeier. Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy.