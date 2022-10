Takie obrazki to my lubimy i to bardzo.



Wszystko wskazuje na to że dowódca ukraińskich SZ w celu zilustrowania przebiegu dzisiejszego ataku wrzucił REALNY rozpoznany obraz sytuacji powietrznej (RAP) którym dysponowali UKR.



Trochę go doprawiłem.



1/https://t.co/8fwn6SUUib pic.twitter.com/HmRS8NnMEu