Zmarł o. Peter Gumpel. Walczył z czarną legendą Piusa XII  

Kurt Peter Gumpel SJ urodził się 15 listopada 1923 w Hanowerze. Pod rządami narodowych socjalistów członkowie jego rodziny byli prześladowani z powodu pochodzenia żydowskiego. Ojciec Petera Gumpla - Kurt Gumpel, latem 1933 roku przebywał w Wiedniu, gdyż był jednocześnie austriackim konsulem honorowym w Hanowerze. Z powodu ostrzeżeń nie powrócił do Niemiec i wyemigrował z rodziną do Francji i dalej do bezpiecznej Portugalii. Natomiast Peter Gumpel, który miał wówczas piętnaście lat, w 1938 roku został przyjęty pod fałszywym nazwiskiem do jezuickiej szkoły z internatem w Nijmegen w Holandii i pozostał tam do końca wojny. Następnie jego ojciec powrócił do Niemiec, a on udał się do Rzymu, gdzie we wrześniu 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1964 roku uzyskał doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie był profesorem historii i teologii duchowości katolickiej. Od 1960 r. był zastępcą postulatora generalnego zakonu jezuitów. W latach 1972-1983 był sędzią teologicznym w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w latach 1983-2013 był relatorem w procesie beatyfikacyjnym Piusa XII.

O. Gumpel wyraził ubolewanie, że znane postaci i grupy katolickie kwestionowały beatyfikację Piusa XII, a grupy żydowskie sprzeciwiały się procesowi beatyfikacyjnemu. Walczył z „czarną legendą” i bronił Piusa XII przed niesłusznymi oskarżeniami i oczernianiem.