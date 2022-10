Słowacja: Niedźwiedź zaatakował i ciężko ranił biegacza  

Do tragicznego zdarzenia doszło na szlaku turystycznym w środę popołudniu. 38-latek był na treningu, gdy spotkał na swojej biegowej ścieżce niedźwiedzia. Zwierzę zaatakowało biegacza - najpierw pogryzło mężczyznę po twarzy i głowie. Odeszło na chwilę, a potem wracało do swojej ofiary jeszcze dwa razy. Poraniło 38-latka po rękach nogach i tułowiu. Mężczyzna poważnie ranny został zwieziony z gór przez Horską Zachranną Służbę - słowacki odpowiednik polskiego GOPRu i przekazany ratownikom medycznym oraz przewieziony do szpitala.

Niedźwiedzie w ostatnim czasie są bardzo aktywne. Niemal codziennie są obserwowane na Podhalu, gdzie podchodzą pod ogródki i domy. W Kościelisku doszło nawet do zderzenia samochodu z niedźwiedzicą i młodym. Większa aktywność i obecność niedźwiedzi w pobliżu ludzkich siedzib wynika z gromadzenia przez te zwierzęta warstwy tłuszczu przed zimą - niedźwiedzie chętnie objadają się owocami z drzew, które najłatwiej znaleźć w przydomowych ogrodach.

Jak mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego, pewnym zagrożeniem może być wyrzucania jedzenia do kompostowników. Wydobywający się z nich zapach wabi niedźwiedzie, a stąd już prosta droga do tego, by zwierzę zbliżyło się bezpośrednio do domów.

Jak zachować się w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedź brunatny nie traktuje człowieka jako potencjalnej ofiary: nie będzie chciał cię zjeść. Jeśli dojdzie do spotkania koniecznie zachowaj spokój. nie zbliżaj się do zwierzęcia. Jeżeli niedźwiedź cię jeszcze nie zauważył, wycofaj się cicho i powoli, gdy nie będzie patrzył w twoją stronę. Obserwuj go. Nie krzycz, ponieważ w ten sposób możesz go zaskoczyć i sprowokować do ataku.

Jeżeli zwierzę cię zauważy, nie biegnij, to może sprowokować pogoń! Niedźwiedź stojąc na tylnych łapach bada otoczenie, aby potwierdzić informacje dostarczone za pośrednictwem słuchu i węchu. Pokaż mu, że ma do czynienia z człowiekiem. Wyprostuj się, daj mu znać o swojej obecności mówiąc niskim, stanowczym głosem i wolno wymachuj rękoma ponad głową. Wycofaj się powoli i ostrożnie drogą, którą przyszedłeś - nigdy nie uciekaj! Stale obserwuj niedźwiedzia. Staraj się być opanowanym. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierząt to sygnał agresji). Jeśli niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma - zwiększ dystans wycofując się powoli.

Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot. W przypadku, kiedy to nie pomoże połóż się na brzuchu, lekko rozchyl nogi, palce spleć za głową. W tej pozycji osłonisz głowę i kark. Jeśli masz plecak, zabezpieczy on Twoje plecy. Połóż ręce na szyi i chroń głowę - przy fizycznym kontakcie niedźwiedź często atakuje twarz. Udawaj martwego. Gdy atak ustanie, zaczekaj, aż zwierzę oddali się definitywnie.