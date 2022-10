Abp Szewczuk: Rosjanie mogą doprowadzić do ogromnej tragedii  

Hierarcha, nie tracąc optymizmu, podkreślił, że należy już pracować nad tym, aby móc później odbudować kraj po wojnie. Wskazał tutaj na konieczność ochrony instytucji rodziny jako pozwalającej na odtworzenie podstawowej tkanki społecznej. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zwrócił także uwagę na niebywałe poświęcenie pracowników sektora energetycznego i szczerze im podziękował za ofiarność.

„Niedawno mogłem odwiedzić Południowoukraińską Elektrownię Jądrową leżącą na północy obwodu mikołajowskiego. Spotkałem się z naszymi energetykami (...). Otrzymałem od nich wielką dawkę optymizmu i powstała we mnie olbrzymia wdzięczność wobec wszystkich pracowników tej branży. Widzimy, że Ukraina już któryś z kolei dzień stanowi cel upartych, strasznych ataków terrorystycznych Rosji właśnie na infrastrukturę energetyczną. Bycie dzisiaj energetykiem na Ukrainie oznacza niebezpieczeństwo dla życia. Wielu specjalistów tej gałęzi przemysłu, którzy radzą sobie obecnie ze skutkami rosyjskich ostrzałów rakietowych, zginęło bohaterską, mężną śmiercią na miejscu pracy. Wczoraj, a także dzisiaj, Ukraina znajduje się w bardzo surowym reżimie użycia energii elektrycznej – mówił abp Szewczuk. – Nasi energetycy opowiedzieli mi o strasznych wydarzeniach, do jakich dochodzi w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (…). To miejsce codziennie ostrzeliwują sami okupanci. Słyszymy, że nawet zabezpieczenie koniecznego chłodzenia tamtejszych reaktorów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nasi ukraińscy energetycy prosili mnie, bym zwrócił się do świata z wołaniem o pomoc. Pomóżcie Ukrainie (…), aby w żadnym wypadku nie pozwolić okupantom na przetworzenie pokojowej energii w kolejną broń. Ponieważ groźba następnej katastrofy atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej niestety nie maleje.“